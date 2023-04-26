Москва, , 13:49 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

25 апреля 2023 года в некоторых населённых пунктах Свердловской области вспыхнули крупные пожары, которые повлекли за собой значительный материальный ущерб для хозяйствующих субъектов, граждан, муниципалитетов, а также госучреждений.

По данным фактам следователи проводятся проверки, были возбуждены два уголовных дела по признакам халатности по факту уничтожения жилых домов и повреждения имущества местного учреждения системы ФСИН, а также по факту причинения смерти по неосторожности 62-летнему местному жителю, его тело было обнаружено во время борьбы с огнём в одном из сгоревших домов.

Отмечается, что глава Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок.

Как передавало ИА REGNUM, в Свердловской области за минувшие 24 часа сгорели 178 строений. В этот период в регионе бушевали шесть крупных техногенных пожаров. Спасателям удалось отстоять от огня свыше 1200 жилых домов в населённых пунктах Сосьва и Таёжный.

Пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области мог произойти в результате сжигания опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Тушение пожаров в посёлке Сосьва продолжается почти сутки, однако пожарным не удаётся справиться с огнём. По словам местных жителей, уничтожено более 150 домов, один человек погиб, ещё один пропал без вести.