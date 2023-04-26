«112»: на территорию Мосгорсуда упал неопознанный беспилотник

Москва, , 12:58 — REGNUM На территории Московского городского суда за 15 минут до окончания рабочего дня судей упал беспилотник, сообщил 26 апреля Telegram-канал «112».

Квадрокоптер 18.fsin.su

Дежурная поста охраны увидела падающий в зону её ответственности дрон, после чего немедленно сообщила в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что квадрокоптер оказался аппаратом 15 на 15 сантиметров, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Хозяина беспилотника, который, по данным канала, не представлял угрозы, ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ 25 апреля отчиталось, что за сутки российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты на территории ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

В этот же день, 25 апреля, источник в силовых структурах сообщил, что в разных районах Подмосковья были обнаружены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков с камерами.

При этом один из них, по информации СМИ, нашли недалеко от места падения украинского БПЛА, начиненного взрывчаткой.

Сообщалось и об обнаружении беспилотника весом около 100 кг в районе Ногинска Московской области. По этим данным, дрон с двигателем внутреннего сгорания производства США боеприпасов не имел.