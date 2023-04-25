ТАСС: в разных районах Подмосковья обнаружили три упавших дрона с камерами

Богородское, Московская область, , 10:28 — REGNUM В разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Квадрокоптер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Все летательные аппараты были без опознавательных знаков, один из них, по информации СМИ, нашли недалеко от места падения украинского БПЛА.

По словам собеседника агентства, дроны обнаружили 24 апреля. Один из них находился на территории СНТ «Уголёк» в Богородском городском округе, он был оснащён камерой и микрофоном. Ещё два нашли в других районах Московской области.

«В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены», — уточнил представитель силовых структур.

Накануне глава Богородского округа Игорь Сухин подтвердил, что на территории региона упал начинённый взрывчаткой беспилотник украинского производства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали об обнаружении в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» упавшего дрона. По некоторым данным, он был начинён 17 килограммами взрывчатки, внутри аппарата находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.