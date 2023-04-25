Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников

Москва, , 16:22 — REGNUM За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников, сообщил 25 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» армии России © Максим Блинов/РИА Новости

Так, в информации сказано, что БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Кирилловка, Торское Донецкой Народной Республики, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов», — отметил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля источник в силовых структурах сообщил, что в разных районах Подмосковья были обнаружены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков с камерами.

При этом один из них, по информации СМИ, нашли недалеко от места падения украинского БПЛА, начиненного взрывчаткой.

Ранее, 24 апреля, глава Богородского района Московской области Игорь Сухин подтвердил информацию о падении дрона украинского производства. СМИ сообщали, что БПЛА был начинён 17 килограммами взрывчатки.