Москва, 26 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным новую модель государственного управления. Об этом он рассказал, выступая перед участниками марафона «Знание».

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Мы обсуждали с президентом, как перестроить модель управления, чтобы она эффективно работала на повышение качества жизни каждого человека в стране», — сказал он.

Мишустин уточнил, что смысл идеи заключается в том, что необходимо получать данные напрямую от первоисточника, минуя посредников.

Кроме того, добавил премьер, сразу же необходимо принимать во внимание изменения ситуации, отклонения от планов, от прогнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что экономика России уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику. Премьер-министр также отметил, что по итогам 2022 года инфляция в стране не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12%.

Также он отметил, что правительство России понимает, что введённые против Москвы санкции — не временное явление. Западные страны зашли «слишком далеко, чтобы отступить». По его словам, власти продолжают просчитывать риски и готовиться к любому развитию событий.