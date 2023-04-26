Москва, , 10:46 — REGNUM Экономика России уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику, заявил 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал он, выступая перед участниками марафона «Знание».

Так, напомнил Мишустин, в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту экономики России почти в два раза.

Премьер-министр также отметил, что по итогам 2022 года инфляция в стране не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что России необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Это воздействие продолжится.

Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику, отметил Мишустин и напомнил, что в начале 2023 года зафиксировано снижение инфляции в годовом выражении.