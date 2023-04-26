Премьер Армении Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе

Ереван, , 11:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в заявлении.

Уточняется, что лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из связывающего Ереван с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Лачинского коридора, тем самым устранив незаконную блокаду со стороны Баку. Армянские дипломаты заявили, что установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является вопиющим нарушением трёхстороннего заявления 2020 года и преследует цель провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает свои посреднические усилия в урегулировании отношений между Ереваном и Баку. Он также добавил, что ситуация непростая, требует дополнительных усилий и «понимания всеми сторонами безальтернативности имплементации соглашений».

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