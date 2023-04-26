Кейптаун, 26 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В администрации президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) заявили, что государство не намерено выходить из Международного уголовного суда (МУС), сославшись на ошибку в комментарии правящей партии «Африканский национальный конгресс».

Владимир Астапкович/РИА Новости Здание Международного уголовного суда в Гааге

«Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута», — приводит Agence France-Presse заявление администрации.

Отмечается, что данное пояснение последовало после ошибочного комментария на пресс-конференции партии «Африканский национальный конгресс».

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая партия АНК приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, поскольку эта международная структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях.

17 марта Международный уголовный суд опубликовал сведения об «ордере на арест» Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «совершении военных преступлений на Украине». В Кремле напомнили, что решения этого суда не имеют силы в России, и назвали заявления суда очередным проявлением враждебности Запада в отношении России, которое не следует «принимать близко к сердцу».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда. По данным СКР, уголовное дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судьи Томоко Аканэ, судьи Розарио Сальваторе Айталы и судьи Серхио Херардо Угальде Годинеса.