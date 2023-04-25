Президент ЮАР анонсировал выход страны из МУС после выдачи судом ордера на арест Путина

Кейптаун, , 17:25 — REGNUM Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, поскольку этот суд является небеспристрастным, заявил 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент ЮАР Сирил Рамафоса © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Решение «Африканского национального конгресса» о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью суда в его отношении к определенным ситуациям», — сказал Рамафоса.

В августе 2023 года в ЮАР пройдёт саммит БРИКС. Республика готовится к тому, что все лидеры стран — участниц БРИКС, включая президента России Владимира Путина, лично примут участие в его работе, отметил ранее шерпа ЮАР (доверенное лицо руководителя страны — члена в организации — прим. ред.) Анил Суклал. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в свою очередь ранее отмечала, что президент России приглашён на саммит и что никакие решения Международного уголовного суда не могут являться помехой его приезду.

17 марта Международный уголовный суд опубликовал информацию об «ордере на арест» Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «совершении военных преступлений на Украине». В Кремле напомнили, что решения этого суда не имеют силы в России, и назвали заявления суда очередным проявлением враждебности Запада в отношении России, которое не следует «принимать близко к сердцу». Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда.