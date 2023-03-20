СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора и трёх судей МУС

Москва, , 15:04 — REGNUM Уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда возбудил 20 марта Следственный комитет России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным СКР, уголовное дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судьи Томоко Аканэ, судьи Розарио Сальваторе Айталы и судьи Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Напомним, что Карим Ахмад Хан 22 февраля запросил ордер на арест российских граждан в палате предварительного производства МУС, ведомство заявило:

«На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента РФ [Владимира Путина] и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка [Марии Львовой-Беловой]», — сообщили в СКР.

Российское ведомство подчеркнуло, что это уголовное преследование МУС «носит заведомо незаконный характер», поскольку нет никаких оснований для привлечения этих граждан к уголовной ответственности.

При этом СКР отмечает, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

Таким образом, прокурор МУС допустил привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, что, согласно российскому законодательству, является преступлением.

Кроме того, своими действиями Карим Ахмад Хан незаконно обвинил человека в совершении тяжкого преступления. В его действиях усматривается «приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Что касается трёх вышеперечисленных судей, в их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьёй о заведомо незаконном заключении под стражу, а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, «с целью осложнения международных отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта МУС опубликовал информацию об «ордере на арест» Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в «совершении военных преступлений на Украине». В Кремле заявили, что этот шаг МУС — очередное проявление враждебности Запада в отношении России, которое не стоит «принимать близко к сердцу».

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.