Вашингтон, 25 апреля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Россия в состоянии обеспечить себе независимость от действий Запада, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, антироссийские санкции со стороны Запада достигли невообразимого масштаба.

«Мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег», — подчеркнул глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров отмечал, что в США при любой администрации будут желать разорвать российскую экономику «в клочья». Россия при этом достаточно быстро приспособилась к экономическим санкциям, введённым против неё Западом, заявил министр.