Вашингтон, 25 апреля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами, заявил 25 апреля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр отметил, что руководители ООН предпринимают усилия для нормализации ситуации, но результата их усилия не приносят. Была заключена пакетная сделка, но на Западе требуют выполнять только ту часть, в которой заинтересована Украина, сказал Лавров.

«Сделка превратилась из «Черноморской» в «зерновую» и из гуманитарной — в коммерческую. Меньше 3% зерна попало в действительно бедные страны, среди которых Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали. Остальное было отправлено в страны в высокими доходами и доходами выше среднего», — сказал Лавров.

Ранее 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещания, данные России при заключении зерновой сделки, продолжают не выполняться, а потому «обстоятельства складываются не в пользу (продления. — Ред.) сделки».

24 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина использовала гуманитарный коридор в акватории Одессы для атаки на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Такие действия ставят под угрозу возможность продления сделки, отметили в ведомстве.

Сергей Лавров 24 апреля после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что в Москве не видят прогресса в реализации зерновой сделки. Гутерриш передал Лаврову письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Предложения генсека ООН будут изучены, сказал Лавров.

Зерновая сделка будет вновь продлена только в том случае, если данные России обещания будут выполнены, отмечали ранее в МИД. Россия требует выполнения всех условий: переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирования активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.