Москва, 25 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН, и Россия будет вынуждена поднимать в организации вопрос о невыдаче виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, заявила 25 апреля официальный представитель министерства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вашингтон разыграл спектакль с оформлением виз группе журналистов, которая направлялась в Нью-Йорк для освещения мероприятий российского председательства в Совете Безопасности ООН с участием министра иностранных дел Российской Федерации», — сказала Захарова.

Представители США занимаются визовыми махинациями «в промышленных масштабах», отметила представитель МИД. Она выразила надежду, что секретариат ООН приложит необходимые усилия «с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством».

В МИД ранее неоднократно сообщали, что США злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, и устраивают намеренные проволочки с выдачей виз участникам российских делегаций. В апреле 2023 года визы членам делегации были вновь выданы с задержкой, а визы российским журналистам не были выданы вовсе. Сергей Лавров назвал эти действия Вашингтона трусостью, вызванной глупостью, и пообещал, что Россия эту выходку «не забудет и не простит».

Глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв, в свою очередь, заявил, что Россия заинтересована в переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место, каким могла бы стать Женева или Вена, но реализовать такую идею непросто, поскольку у многих стран уже есть недвижимость в Нью-Йорке, и переезд для них неудобен по финансово-экономическим причинам.