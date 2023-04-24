Директор департамента МИД Ильичёв: Россия хочет видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

Москва, , 17:18 — REGNUM Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место — например, в Женеву или Вену, заявил 24 апреля в интервью ТАСС директор департамента международных коммуникаций МИД России Пётр Ильичёв.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже в нынешнее время, после ввода и Австрией, и Швейцарией антироссийских санкций эти государства остаются более нейтральными, чем США, отметил Ильичёв. Реализовать идею переноса штаб-квартиры ООН, однако, непросто, добавил он.

«Очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них всё в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления», — сказал Ильичёв.

Ранее в МИД неоднократно обращали внимание, что США нарушают свои обязательства и задерживают предоставление виз участникам российских делегаций в ООН и журналистам. В ведомстве призывали Организацию Объединённых Наций разобраться с этой проблемой.

В апреле 2023 года, когда Россия председательствует в Совбезе ООН, визы российским дипломатам вновь были выданы с промедлением, а российские журналисты их не получили вовсе. Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в трусости и глупости и пообещал, что Россия таких действий «не забудет и не простит».