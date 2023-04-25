Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Россия считает необходимым повысить внимание к росту напряжённости и насилия в зоне арабо-израильского конфликта и остановить угрозу очередного вооружённого противостояния. Об этом 25 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Mid.ru Сергей Лавров

«Инициируя сегодняшнее заседание, мы ставили задачу повысить внимание к беспрецедентному росту напряжённости и насилия в зоне арабо-израильского конфликта», — сказал Лавров.

Он отметил, что нужно переподтвердить общие знаменатели ближневосточного урегулирования, закреплённые в решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, необходимо остановить угрозу очередного вооружённого противостояния и расчистить политический горизонт для возобновления мирного процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу следует активнее выполнять свои обязанности в качестве модератора ближневосточного «квартета». Он отметил, что Россия призывает руководство Секретариата ООН и лично Гутерриша уделять повышенное внимание соблюдению решений Совбеза, особенно тех, которые касаются ближневосточного урегулирования.