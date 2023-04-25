Москва, , 16:08 — REGNUM Россия ответит на высылку пятерых дипломатов из Швеции, заявили 25 апреля РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — заявил собеседник агентства.

Ранее о предстоящей высылке российских дипломатов заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём. Он отметил, что деятельность этих дипломатов якобы несовместима с их дипломатическим статусом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Россия даст ответ на провокации в связи с развернувшейся «шпиономанией» в СМИ Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. За провокацией вокруг якобы ведущейся «российской разведывательной деятельности» стоят спецслужбы и власти указанных североевропейских стран, которые готовы любыми способами обслуживать гегемонистские устремления США и других «старших союзников», сказала Захарова.

29 марта в МИД Швеции заявили, что намерены вызвать в министерство посла России Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация на сайте посольства статьи «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного блока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России. Публикация была попыткой давления на Стокгольм, заявили власти Швеции.