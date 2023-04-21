Захарова заявила, что Россия ответит на шпиономанию в СМИ североевропейских стран

Москва, , 19:23 — REGNUM Россия даст ответ на провокации в связи с развернувшейся «шпиономанией» в СМИ Североевропейских стран, сообщила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Взятый их властями курс на демонизацию России ведет к невосполнимому ущербу для отношений с нашей страной», — заявила Захарова.

По её словам, за провокацией СМИ Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции по теме российской разведывательной деятельности уверенно стоят власти и спецслужбы этих стран. Эти государства, как говорится в комментарии представителя МИД, готовы любыми способами обслуживать гегемонистские устремления США и других старших союзников.

«Реализуем ответные действия, которые покажут роль представительств этих стран в России в реальном нарушении обязательств по Венской конвенции по дипотношениям. Фактов немало», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало 11 апреля ИА REGNUM, после полугодового разбирательства финские госорганы сняли с двух больничных уборщиков подозрения в шпионаже в пользу России. Этот случай стал характерным проявлением раскручиваемой в финском обществе атмосферы шпиономании. В последнее время русскоязычные жители Финляндии — а их в стране насчитывается не менее 88 тысяч человек — нередко жалуются на неприятности, которым они подверглись из-за своего происхождения. В стране выросло количество «проверок», проводимых финской Полицией безопасности. При этом, если поблизости нет русских, жертвами шпиономании могут стать и сами финны. Газета Helsingin Sanomat пишет, что финские студенты, изучающие русский язык, обеспокоены риском сокращения карьерных перспектив. Некоторые из сограждан называют их «приспешниками Путина».

13 апреля Норвегия высылает 15 российских дипломатов. Причиной высылки названа якобы разведдеятельность. В заявлении норвежского МИД говорится, что правительство решило объявить персонами нон-грата 15 офицеров разведки, которые якобы работали под прикрытием дипломатов в Норвегии. В ответ на это в МИД России заявили, что страны Запада на волне шпиономании под надуманными предлогами сокращают дипломатическое присутствие России. Москва регулярно принимает ответные меры на недружественные шаги западных государств.