Вашингтон, 25 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику, в результате которой страна превратились в «свалку».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

По его словам, под его руководством в США «была самая охраняемая граница в истории страны».

«При Байдене южная граница упразднена — и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны, — написал Трамп в Truth Social. — Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками».

Также экс-президент США обвинил Байдена в высокой инфляции и кризисе в Афганистане. Действующий глава Белого дома «приблизил третью мировую войну», заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, для США настал самый опасный момент в истории страны, способствовали этому действующие власти, ранее заявил Трамп.

По его мнению, наибольшую опасность для США представляет ядерное оружие, которым обладают страны. Трамп сказал, что публично об этом говорят в российском руководстве.