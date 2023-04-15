Дональд Трамп обвинил власти США в создании небывалой опасности для страны

Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Для США настал самый опасный момент в истории страны, способствовали этому действующие власти. Об этом на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, наибольшую опасность для США представляет ядерное оружие, которым обладают страны. Трамп сказал, что публично об этом говорят в российском руководстве.

«Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чём речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джо Байдена приведёт к третьей мировой войне.

Трамп высказал обеспокоенность угрозой применения ядерных вооружений, так как Байден допускает конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.