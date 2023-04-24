Песков: для продолжения зерновой сделки необходимо выполнять все её условия

Москва, , 22:21 — REGNUM Россия выступает за выполнение всех условий зерновой сделки, иначе она не может продолжаться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — прокомментировал он.

На заседании СБ ООН генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гуттериш призвал стороны к исполнению черноморской зерновой инициативы и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия находит пути поставок по зерновой сделке вопреки инициативам ООН. Лавров подчеркнул, что Москва не понимает, как именно в международной организации стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.