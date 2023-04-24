Москва, 24 апреля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Россия выступает за выполнение всех условий зерновой сделки, иначе она не может продолжаться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — прокомментировал он.

На заседании СБ ООН генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш призвал стороны к исполнению черноморской зерновой инициативы и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия находит пути поставок по зерновой сделке вопреки инициативам ООН. Лавров подчеркнул, что Москва не понимает, как именно в международной организации стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.