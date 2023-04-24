Москва, 24 апреля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Командование российских миротворцев ведёт переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП в Лачинском коридоре, сообщили в Минобороны России.

CuriousGolden Лачинский коридор

В ведомстве отметили, что 23 апреля в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта министерство обороны Азербайджана сообщило о принятых мерах тотального контроля в районе Лачинского коридора, объясняя это желанием не допустить переброски оружия и боеприпасов из Армении. При этом доказательств такой деятельности азербайджанская сторона не привела.

МИД Армении 23 апреля призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора, тем самым устранив незаконную блокаду со стороны Баку.

Россия последовательно выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, в том числе за разблокирование Лачинского коридора. При этом в отличие от многих других стран Москва не ограничивается призывами к сторонам конфликта, а ищет пути его разрешения и оказывает гуманитарную помощь.