МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора

Ереван, , 18:14 — REGNUM МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из связывающего Ереван с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой Лачинского коридора, тем самым устранив незаконную блокаду со стороны Баку. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 23 апреля.

Российские миротворцы © Григорий Сысоев/РИА Новости

Армянские дипломаты заявили, что установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является вопиющим нарушением трёхстороннего заявления 2020 года и преследует цель провести этнические чистки в Нагорном Карабахе. МИД Армении призвало Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора.

«Призываем Российскую Федерацию в конце концов выполнить своё обязательство согласно шестому пункту трёхстороннего заявления, устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25 марта министерство обороны Азербайджана сообщило о принятых мерах тотального контроля в районе Лачинского коридора. В Баку это объяснили желанием не допустить переброски оружия и боеприпасов из Армении. При этом доказательств такой деятельности азербайджанская сторона не привела.

Россия последовательно выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, в том числе за разблокирование Лачинского коридора. При этом, в отличие от многих других стран, Москва не ограничивается призывами к сторонам конфликта, а ищет пути его разрешения и оказывает гуманитарную помощь. Об этом в январе 2023 года заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.