Москва, 24 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Лидеры западных стран обещали президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять НАТО на восток и обманули его, воспользовавшись тем, что Горбачёв был доверчивым человеком, заявил 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Обман был совершён в период «медового месяца» в отношениях России и Запада, напомнил Песков.

«Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову», — сказал пресс-секретарь главы государства в своём выступлении на просветительском марафоне «Знания. Первые».

В действительности же НАТО всегда был и остаётся инструментом конфронтации, «машиной войны», отметил Песков. Альянс всё время приближался к границам России, при этом теперь на Западе уже «врут», что шести волн расширения НАТО на восток после распада Советского Союза якобы не происходило, добавил он.

Ранее в апреле 2023 года пресс-секретарь президента отмечал, что вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для российского государства. Россия, проводя специальную военную операцию, не позволит этому случиться, сказал Песков. НАТО при этом продолжает свою линию на поглощение Украины и втягивание её в альянс, что лишь доказывает необходимость проведения СВО, добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2023 года заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Украины. Министр напомнил о поставках вооружений и многочисленных иных формах поддержки альянсом Украины и констатировал, что «глубже втягиваться в украинский конфликт уже некуда».