Песков заявил, что готовность членов НАТО принять Украину подтвердила необходимость спецоперации

Москва, , 13:59 — REGNUM Продолжение НАТО линии на поглощение и втягивание в состав альянса Украины подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО). Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, ещё до начала специальной военной операции. НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», — сказал он, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны альянса согласны с членством Украины в нём.

Представитель Кремля уточнил, что ранее об этой угрозе глава государства говорил ещё задолго до начала спецоперации Вооружённых сил России.

«И всё это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции. Исходя из интересов Российской Федерации и необходимости обеспечения её безопасности», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что Россия имеет дело с агрессивным блоком, рассматривающим её как противника и посягающего на её безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Песков заявил, что вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация ВС России не позволит этого сделать.