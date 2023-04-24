Москва, 24 апреля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньём утверждения президента США Джо Байдена о том, что российская экономика разрушена санкциями.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Американский президент Джо Байден и все европейские лидеры… успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена», — сказал представитель Кремля в ходе просветительского марафона «Знание».

По его словам, высказывание главы Белого дома — враньё и «самая огромная великая ложь».

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия и страны, заинтересованные в правдивом отношении к себе, расшатают мировую монополию Запада на господство в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года американский лидер Джо Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за введённых санкций. Позднее он также говорил о том, что российская экономика потеряет 15-летние достижения. По его словам, Вашингтон своими мерами отрезал Москву от важных технологий, таких как «полупроводники, криптобезопасность, критические компоненты квантовых технологий».