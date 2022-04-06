Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Экономика России потеряет 15-летние достижения — вот какой эффект американское руководство ожидает от своих антироссийских санкций, заявил 6 апреля президент США Джо Байден.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Байден «Ожидается, что шаги, которые мы уже сделали, сократят российский ВВП на двузначные цифры только в этом году».

По словам американского лидера, Вашингтон своими мерами отрезал Москву от таких важных технологий — таких как «полупроводники, криптобезопасность, критические компоненты квантовых технологий».

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Он заявил, что Россия пропадёт без этих технологий, ведь они необходимы «для конкуренции в XXI веке». Он пообещал на годы «задушить возможности России и её экономики расти», добавив: «Ребята, это Соединённые Штаты!»

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