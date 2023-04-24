Москва, 24 апреля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС при помощи беспилотников будут выявлять нарушителей противопожарного режима. Об этом 24 апреля сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Мы планируем и будем это делать, у нас есть квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, мы будем мониторить ситуацию», — приводит ТАСС его слова.

Он также пояснил, что при наличии признаков правонарушения, в том числе связанных с зарастанием сухой травянистой растительностью участков собственников земель, специалисты будут вручать гражданам соответствующие предостережения.

Еникеев пояснил, что в случае, если эти предостережения не будут исполняться, сотрудники МЧС будут добиваться внеплановых надзорных мероприятий и привлечения к ответственности.

Уточняется, что такую работу планируют начать с майских праздников.

Как передавало ИА REGNUM, при установлении особого противопожарного режима водится запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также посещение гражданами лесов.

В 2022 году в России удалось в три раза сократить площадь лесных пожаров и восстановить ранее пострадавшие участки леса. В 2022 году 79% всех лесных пожаров, произошедших в России, удалось потушить в первые сутки, что позволило в три раза сократить их площадь, сообщили в Рослесхозе.

О важности сохранения и восстановления лесов неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса 10 февраля он отметил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины.