Москва, , 18:38 — REGNUM В 2022 году в России удалось в три раза сократить площадь лесных пожаров и восстановить ранее пострадавшие участки леса.

Лесовосстановление Тамбовской области

В 2022 году 79% всех лесных пожаров, произошедших в России, удалось потушить в первые сутки, что позволило в три раза сократить их площадь, информирует Рослесхоз. За это же время благодаря нацпроекту «Экология» площадь восстановленного леса почти на 20% превысила площадь выбывшего.

Чтобы повторить и улучшить результаты прошлого года, по всей стране уже началась подготовка к пожароопасному сезону 2023, готовятся и к лесовосстановлению.

О важности сохранения и восстановления лесов неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса 10 февраля он отметил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. «Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом», — подчеркнул глава государства.

По словам вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко, впервые за 20 лет годовой показатель лесовосстановления превышает площадь вырубленных и погибших насаждений на четверть.

Многие регионы уже готовятся к самому первому и важному этапу в процессе лесовосстановления — заготовке семян. На пути от закрытой шишки до готового семечка — сушильные камеры, барабаны, сепараторы и фильтры.

В Красноярском крае заготовка семян начинается в марте и завершается в декабре. Специалисты собирают шишки, перерабатывают их в сушилках и сортируют семена. После проверки качества в краевом Центре защиты леса семенной материал помещают в стеклянные бутылки и хранят на складах с соблюдением определенной температуры и влажности воздуха. Благодаря такому комплексному подходу получаются семена высокого качества, что позволяет без дополнительных затрат увеличивать площади воспроизводства лесов.

«Сначала собранные шишки подсушивают, а через несколько дней очищают в специальном барабане. Семена складывают в стеклянные колбы и хранят на складе при определенной температуре и влажности воздуха. Уже весной часть семян мы начнем высеивать в мини-теплице для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой», — пояснила директор Иланского лесничества Красноярского края Наталья Семионенко.

Заготовка семян для восстановления лесов в Красноярском крае

По её словам, все заготавливаемые семена проверяются в краевом Центре защиты леса. По результатам проверок специалисты выдают удостоверения о качестве семян. На протяжении многих лет семена, заготавливаемые в регионе лесничествами и арендаторами, имеют первый, высший класс качества.

Благодаря национальному проекту «Экология» с 2019 года в регионе проводится масштабная модернизация материально-технической базы лесных питомников. За эти годы приобретено более 200 единиц техники и оборудования. В текущем году в регионе возвели первые четыре мини-теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, которые имеют высокую приживаемость. В 2022 году лесовосстановление в крае проведено на площади 102,5 тыс. га. Наибольшие площади лесов восстановили в Кежемском, Мотыгинском, Богучанском, Емельяновском, Абанском, Большемуртинском, Енисейском и Казачинском районах. Всего в 2023 году в Красноярском крае планируют восстановить лес на площади 123,7 тыс. га. К 2024 году объем лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесов должен составить 100%.

В лесных питомниках Тамбовской области в 2022 году выращено около 17 миллионов сеянцев основных лесообразующих пород — сосен и дубов. В регионе работают 29 постоянных лесных питомников. Их общая площадь составляет 41 гектар. В 2023 году на Тамбовщине необходимо будет создать 785 гектаров леса, а также дополнить ранее созданные лесные культуры на площади 800 гектаров. Всего весной на территории лесного фонда планируется посадить 7,5 миллиона молодых деревьев. Излишки молодняка лесхозы реализуют в другие регионы.

В Татарстане подвели итоги инвентаризации посадочного материала, выращенного в лесных питомниках в 2022 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Было выращено 33,9 млн шт. посадочного материала, в том числе в Лесном селекционно-семеноводческом центре Республики Татарстан — 12 млн штук с закрытой корневой системой. Из них хвойных пород — 25,5 млн штук, лиственных пород — 7,9 млн штук, кустарников — 0,5 млн штук. План по заготовке посадочного материала был перевыполнен на 10%. Он будет использован для проведения лесовосстановительных работ, природоохранных акций и закладки защитных лесных насаждений в 2023 году.

В Бурятии благодаря нацпроекту расширят тепличный комплекс: в нем появится новая теплица площадью 145 квадратных метров. В ней, так же как и в двух построенных ранее, предусмотрен специальный поливочный комплекс для поддержания наиболее благоприятных для сеянцев условий. Уже сейчас специалисты провели все необходимые подготовительные мероприятия для посева семян весной. В теплице будут выращивать сеянцы сосны с закрытой корневой системой. У них в отличие от сеянцев с открытой корневой системой лучшая приживаемость, а стандартных размеров они достигают быстрее, чем в открытом грунте. Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах региона вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны. Такого количества достаточно, чтобы восстановить погибший лес площадью 100 га.

«Третья теплица рассчитана на 65 тысяч сеянцев. Весной мы посеем семена, а уже осенью высадим сеянцы на погибших от лесных пожаров территориях. Каждый сеянец мы выращиваем с любовью и трепетом, поэтому не сомневаемся, что они приживутся и пойдут в рост», — поделился руководитель автономного учреждения Республики Бурятия «Лесресурс» Владимир Бакиров.

Лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На Сахалине в 2022 году площадь лесовосстановления превысила 3 тысячи га, что на 5% больше запланированного. Непосредственно молоденькими деревцами в регионе засадили площадь почти в 850 га.

«Что касается посадочного материала, который будет использоваться для восстановления лесов в будущем, на Сахалине его удалось вырастить достаточно, чтобы покрыть потребности грядущих работ — более 3 млн сеянцев деревьев хвойных пород», — рассказала начальник управления воспроизводства лесов агентства лесного и охотничьего хозяйства региона Татьяна Исакова.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Экология» помогает проводить мероприятия по сохранению российских лесов и развитию лесохозяйственного комплекса. Федеральный проект «Сохранение лесов» призван обеспечить к 2024 году 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов. Кроме того, проект предполагает сокращение ущерба от пожаров до не более чем 12,5 млрд руб., сокращение площади погибших лесных насаждений. Для этого нужно на 100% обеспечить учреждения специализированным лесопожарным оборудованием и техникой и на 70% техникой лесохозяйственной.