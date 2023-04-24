Константиновка, ДНР, 24 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 21 апреля нанесли ракетный удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке (временно оккупированная Украиной территория ДНР), было уничтожено до 60 боевиков, сообщили в Министерстве обороны России 24 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер»

«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесён удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещённых в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наёмников получили тяжёлые ранения», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженные ракетным ударом боевики принимали участие в истязаниях российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года, отметили в ведомстве. У Минобороны есть информация о каждом из наёмников, причастных к пыткам, и заслуженное возмездие настигнет каждого, виновного в военных преступлениях, сказал Конашенков.

26 марта СМИ сообщали, что авиация Воздушно-космических сил России уничтожила группу наёмников, которые закрепились под Авдеевкой на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Среди убитых были найдены люди в военной форме с шевронами «Грузинского легиона».

7 марта в СК РФ заявили, что в ходе расследования случаев участия иностранных наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ были объявлены в розыск пятеро граждан Грузии. Ранее им было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Идёт сбор данных для привлечения к уголовной ответственности по аналогичному обвинению ещё трёх граждан Грузии, добавили в Следственном комитете.