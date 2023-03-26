Донецк, , 20:37 — REGNUM Авиация Воздушно-космических сил (ВСК) России уничтожила группу наёмников, которые закрепились под Авдеевкой, расположенной на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. Об этом 26 марта сообщает РИА Новости.

ВВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание разметило видео с места события, которое сделал российский боец, посетивший разбитый укрепрайон. Следи убитых он, кроме украинских силовиков, нашёл наёмников с нашитым на рукаве флагом Польши и шевроном «Грузинского легиона».

Авдеевка является одним из наиболее укреплённых районов ВСУ на территории ДНР. Из этого города часто обстреливают Донецк и другие населенные пункты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Авдееву планируется освобождать с учётом опыта боёв за Соледар и Артёмовск. В первую очередь противника будут отсекать от линий снабжения.