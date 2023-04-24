Москва, 24 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут), сообщили 24 апреля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артёмовска», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Также сообщается, что в районе Богдановки в Донецкой Народной Республике было нанесено поражение выдвигавшимся в направлении Артёмовска резервам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что отступление Вооружённых сил Украины из Артёмовска откроет российским войскам плацдарм для наступления.