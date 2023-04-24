Зеленский: сдача Артёмовска откроет плацдарм для наступления российских войск

Киев, , 08:42 — REGNUM Отступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Артёмовска (украинское название — Бахмут) откроет российским войскам плацдарм для наступления. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не можем отказаться от Артёмовска, потому что это [поможет] расширить фронт и даст российским войскам шанс занять больше наших территорий», ― пояснил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что ситуация в городе остаётся сложной для ВСУ. Зеленский добавил, что сейчас все силы украинской армии брошены на подготовку к контрнаступлению.

Телеканал допустил, что при потере Украиной Артёмовска следующими могут стать Краматорск и Славянск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корреспондент немецкого издания Spiegel Экхард Кляйн заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли множество солдат убитыми и ранеными в попытках удержать Артёмовск. На этом участке фронта в Донецкой Народной Республике украинская армия регулярно терпит неудачи.

На днях советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские штурмовые подразделения вышли к дороге Артёмовск ― Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась». Однако врио главы ДНР Денис Пушилин эти сообщения опроверг, заявив, что говорить о котле для Вооружённых сил Украины в Артёмовске сейчас как о свершившемся факте пока преждевременно.

Российские военные 23 апреля освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.

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