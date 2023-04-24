Washington Post: разведсообщество США считает маловероятным, что Киев возьмёт Крым летом

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Разведсообщество Соединённых Штатов Америки сомневается в том, что Украине удастся взять Крым этим летом. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть материалы.

Кирилл Буданов President.gov.ua

Согласно опубликованным данным, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский полуостров должен быть возвращён киевскому режиму летом 2023 года.

«Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

После инцидента министерство обороны Соединённых Штатов Америки решило сократить число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации.

Между тем в утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейра. Он был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения, далее дело планируют передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.

Президент США Джо Байден поручил принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек.