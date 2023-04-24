В зоне СВО уничтожили боевиков «Грузинского легиона», причастных к убийству российских военных

Москва, , 13:42 — REGNUM В зоне проведения спецоперации российские подразделения уничтожили боевиков «Грузинского легиона», причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года. Об этом 24 апреля журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наёмнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие», ― подчеркнул он.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников, размещённому в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики, российские войска нанесли 21 апреля.

«В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Ещё около 20 наёмников получили тяжелые ранения», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащий бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил, что солдаты «интернационального легиона» с особой жестокостью пытают российских военнопленных Со слов украинского военного, особенной жестокостью отличаются азиатские наёмники, они снимают скальпы с российских военнослужащих.

В апреле в соцсетях появился ролик, на кадрах которого человек, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, утверждал, что не оказывал российским военным квалифицированной помощи. Вместо этого он издевался над солдатами, заявил врач. СКР намерен проверить эту информацию.

В ООН установили более 25 случаев расправы над российскими военнопленными. Факты казней задокументированы, а сама ситуация вызвала беспокойство у членов группы.

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