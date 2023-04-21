Киев, 21 апреля 2023, 20:33 — REGNUM Военнослужащий бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что солдаты «интернационального легиона» с особой жестокостью пытают российских военнопленных, сообщило «Главный региональный».

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Со слов украинского военного, особенной жестокостью отличаются азиатские наёмники, они снимают скальпы с черепов российских военнослужащих.

«Забыл упомянуть о мексиканцах и других латиноамериканцах. Вот это самые настоящие индейцы», — рассказал солдат ВСУ, добавив, что они ещё помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой «кусочек».

Как сообщало 21 апреля ИА REGNUM, уникальные видео работы танкового экипажа Вооруженных сил России на позициях ВСУ в ЛНР выложил военкор Андрей Руденко. На кадрах, снятых с беспилотника, показано, как бойцы ВСУ в панике бегают от танка, даже не пытаясь противостоять. Танк на ходу подавил огнем противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.