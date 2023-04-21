Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с бойцов ВС РФ

Киев, , 20:33 — REGNUM Военнослужащий бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что солдаты «интернационального легиона» с особой жестокостью пытают российских военнопленных, сообщило «Главный региональный».

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Со слов украинского военного, особенной жестокостью отличаются азиатские наёмники, они снимают скальпы с черепов российских военнослужащих.

«Забыл упомянуть о мексиканцах и других латиноамериканцах. Вот это самые настоящие индейцы», — рассказал солдат ВСУ, добавив, что они ещё помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой «кусочек».

Как сообщало 21 апреля ИА REGNUM, уникальные видео работы танкового экипажа Вооруженных сил России на позициях ВСУ в ЛНР выложил военкор Андрей Руденко. На кадрах, снятых с беспилотника, показано, как бойцы ВСУ в панике бегают от танка, даже не пытаясь противостоять. Танк на ходу подавил огнем противника, засевшего в окопах, а затем заехал прямо на траншеи.