Москва, 24 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Количество проблем, которые США создают для нормальной работы ООН, продолжает расти и свидетельствует о том, что Вашингтон не может создать условия для нормального функционирования Организации Объединенных Наций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Так он прокомментировал высказывание официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который сказал, что Организация обеспокоена сообщениями о прослушивании переговоров её генсека Антониу Гуттериша.

United States Mission Geneva Антониу Гуттереш

«В дипломатии и международной политике есть свои закономерности. Ясно, что когда вскрываются такие вопиющие факты, как прослушка руководства Организации Объединенных Наций, то не отреагировать невозможно. Поэтому звучат такие заявления, которые должны прозвучать. С другой стороны, нужно понимать, что у ООН не очень много механизмов реагирования на такие вещи, — констатировал Новиков. — Поэтому стоит задуматься о том, что США всё чаще демонстрируют, что стали государством, которое не может обеспечить нормальное функционирование ООН. А стало быть, абсолютно разумно продумать вопрос о размещении штаб-квартиры ООН в другой стране».

Новиков подчеркнул, что количество тех проблем, которые США создали для нормальной работы ООН, продолжает расти.

«Во-первых, Америка решила, что она вправе выдавать или не выдавать визы тем дипломатам, которые приезжают для участия в работе ООН. Хотя когда ООН там размещалась, речь шла о том, что будет обеспечен свободный и беспрепятственный доступ всех стран к её работе, если они признаны ООН. Вне зависимости от того, являются ли эти государства союзниками США или у Вашингтона с ними напряжённые отношения, — призвал не забывать Новиков. — И фактов отказа в выдаче виз становится всё больше».

Во-вторых, он напомнил о ситуации, когда американские власти отнимали российскую дипломатическую собственность, что является «вопиющим и недопустимым фактом».

«Если люди могут так демонстративно нарушать разного рода конвенции, описывающие статус дипломатического работника и дипломатической собственности, то полагаться на них в том, что они придут в чувство и эти неприятные эпизоды быстро прекратятся, невозможно. Поэтому реальный и системный ответ, который может поменять ситуацию, только один — в мире достаточно стран, чтобы выработать решение на уровне руководства ООН и всей организации в целом о переносе штаб-квартиры в другую страну, — сказал парламентарий. — В том числе речь могла бы идти и о государствах, не очень далеких от США. Это и Бразилия, и Аргентина, и целый ряд других. Одним словом, возможность для выбора есть».

С мнением о том, что у руководства ООН нет возможностей как-то повлиять на поведение США, согласился гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Я не думаю, что это (информация о прослушке Гуттериша — прим. ИА REGNUM) приведёт к какому-то долгосрочному охлаждению отношений между руководством ООН и властями США. Случившееся будет просто воспринято как данность. И дальше всё будет продолжаться как есть, — сказал Тимофеев. — Штаб-квартира ООН находится на территории США. Поэтому остаётся только немного покритиковать, и всё. Фундаментально ничего не изменится».

Кроме того, он усомнился в том, что в настоящее время получится организовать переезд этой штаб-квартиры в другое государство.

«Вопрос о переезде штаб-квартиры ООН в другую страну может быть поднят, но в текущих условиях это фактически нереализуемый сценарий. Потому что любой переезд — это бюджет, а значительную часть бюджета обеспечивают США и их союзники», — объяснил Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что ООН высказала США обеспокоенность информацией о прослушивании генсека Организации Объединенных Наций. Он обратил внимание на то, что такие действия «не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН».

Поводом для такого заявления стала информация из утекших в Сеть секретных отчётов Пентагона о том, что США активно прослушивали разговоры генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за якобы его намерений поддерживать Россию.