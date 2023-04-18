Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) официально высказала Вашингтону обеспокоенность на фоне сообщений о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Стефан Дюжаррик. (сс) Lev Radin

«Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность», ― сказал Дюжаррик.

Он уточнил, что речь идёт о недавних сообщениях о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом «вмешательства со стороны властей США».

«Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН», ― подчеркнул представитель генсека.

Согласно четырём утекшим в Сеть секретным отчётам Пентагона, которые изучили журналисты The Washington Post, Соединённые Штаты активно прослушивали разговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В документах якобы обобщены перехваченные разговоры, проливающие свет на взаимодействие Гутерриша с высшими должностными лицами ООН, а также с мировыми лидерами. Также подробно описаны разговоры, в которых Гуттериш возмущается, что ему не дают посетить раздираемую войной Эфиопию, а также его разочарование поведением президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что его ведомство узнало об утечке секретных документов 6 апреля. В связи со случившимся минюст страны начал уголовное расследование. Документы содержали сведения, которые в числе прочего касались подготовки сил ВСУ к возможному контрнаступлению на позиции российских войск.

Глава Белого дома Джо Байден дал поручение директору Национальной разведки США Эврил Хейнс изучить степень ущерба, нанесённого утечкой секретных документов.

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