Москва, 24 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах, заявил 24 апреля в ходе марафона «Знание. Первые» министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

«Всё к этому идёт», — отметил министр.

В торговле между Россией и Китаем уже более 70% расчётов проводится в национальных валютах, сказал Силуанов. Ещё «год-два назад» показатель не превышал 30%, напомнил министр. Переход на использование национальных валют является для России и Китая взаимовыгодным и надёжным, добавил он.

22 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что в расчётах за энергоресурсы Россия переходит на национальные валюты, и преимущество будет у юаня и рубля. В будущем предполагается отказаться от использования доллара и евро, отметил он.

По итогам 2022 года доля рубля во внешнеторговых расчётах России удвоилась, достигнув трети, рассказал в феврале 2023 года президент Владимир Путин. Если учитывать и валюты дружественных России государств, то с их использованием ведётся более половины расчётов, отметил глава государства. Западные страны своими руками сокращают долю расчётов в долларах, а Россия будет и дальше работать над созданием независимой от доллара устойчивой системы международных расчётов, добавил Владимир Путин.