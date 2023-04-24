Москва, 24 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Мосгорсуд на заседании 24 апреля принял решение оставить в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

4 апреля Басманный суд Москвы арестовал Трепову на два месяца. Представители защиты обратились с апелляционной жалобой.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Треповой, постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты обвиняемой — без удовлетворения», — огласила решение судья Мосгорсуда.

Большая часть заседания прошла в закрытом режиме. В начале заседания Трепова, участвовавшая в рассмотрении дела посредством видеосвязи, заявила, что «безумно сожалеет» о происшедшем и «молится» о пострадавших в результате теракта.

Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе творческого вечера Татарского в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова. Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Татарский погиб, ещё более 30 человек пострадали.

Организаторами теракта были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом так называемых российских оппозиционеров рассказали 13 апреля в Центре общественных связей ФСБ. Убийство Татарского вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, через службу экспресс-доставки и посредника в Москве он передал Треповой взрывное устройство, спрятанное в гипсовой статуэтке. После преступления Денисову удалось скрыться за границей, он объявлен в международный розыск.