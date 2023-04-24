Москва, , 12:34 — REGNUM Обвиняемая в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова заявила в суде, что «безумно сожалеет о произошедшем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Трепова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Соответствующее заявление Трепова сделала после просьбы следователя провести заседание Мосгорсуда в закрытом режиме.

«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — сказала она.

Суд, рассматривающий жалобу защиты на арест Треповой, удовлетворил ходатайство следствия.

Напомним, военкор Татарский (Максим Фомин) погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе творческого вечера в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали более 30 человек. Трепову арестовали до 2 июня.