Москва, 24 апреля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В Москве нашли тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти. Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, мёртвого младенца обнаружили рано утром, 24 апреля, во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» с множественными ранениями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пригородная электричка. Москва

Уточняется, что инцидент произошёл на станции Андроновка. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Личность матери ребёнка устанавливается.

По данным столичного Следственного комитета, по данному факту Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административного округу проводится доследственная проверка.

«Утром 24 апреля 2023 на участке местности, расположенном на шоссе Фрезер в городе Москве, обнаружено тело новорождённого мальчика», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте тело младенца обнаружили на балконе одной из квартир жилого дома в Омске. Ранее горожанин заявил в полицию на гражданскую жену, которая не давала ему видеться с общим ребёнком. Во время обыска квартиры женщины оказалось, что ребенок мёртв уже полтора месяца.

В Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах умер грудной ребёнок. Тело девочки было обнаружено 5 марта в одной из квартир дома на Нарвском проспекте. Прибывшие по вызову медики не смогли установить причины смерти четырёхмесячного младенца. При этом следов насилия на теле девочки не нашли.