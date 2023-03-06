Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах умер грудной ребёнок. Тело девочки было обнаружено 5 марта в одной из квартир дома на Нарвском проспекте. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что прибывшие по вызову медики не смогли установить причины смерти четырёхмесячного младенца.

«На теле девочки не нашли следов насилия», ― указал собеседник телеканала.

Известно, что семья, где умерла девочка, не состояла на учёте. Ее воспитывали 23-летняя мать и 25-летний отец.

Расследованием уже занялся следственный отдел по Адмиралтейскому району Северной столицы. Эксперты организовали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Красноярском крае умерла восьмимесячная девочка. Мать ребёнка обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием дочери. Через несколько дней, несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия, девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело.