В Омске на балконе квартиры нашли тело младенца, которого мать 2 месяца прятала от мужа

Омск, , 13:56 — REGNUM Житель Омска заявил в полицию на гражданскую жену, которая не давала ему видеться с общим ребёнком. Во время обыска квартиры женщины оказалось, что ребенок мёртв уже полтора месяца. Оперативники нашли труп младенца на балконе. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

21 марта в полицию обратился 35-летний житель Омска Олег (имя изменено), мужчина был обеспокоен судьбой своего ребёнка, с которым ему не давала видеться бывшая сожительница Марина (имя изменено). Заявитель рассказал оперативникам, что женщина сообщила ему о своей беременности летом 2022 года. С тех пор пара ждала появления на свет совместного ребёнка, но незадолго до родов сожители разругались. И мужчина даже не узнал о том, что в декабре Марина родила дочь. Несколько месяцев женщина не шла на контакт и даже не позволяла мужчине увидеть ребёнка. И в конце марта Олег решил обратиться за помощью в полицию.

К Марине домой отправили участкового для обычного опроса. Но новорождённого ребёнка у неё не оказалось, дома была только 2-летняя дочь от первого брака. Женщина подтвердила полицейским, что действительно забеременела летом от Олега, а в начале декабря в домашних условиях родила девочку. По словам женщины, с ребёнком всё было хорошо, но в возрасте 2 месяцев младенец внезапно скончался. Марина объяснила полиции, что после этого она сама похоронила ребёнка на ближайшем кладбище. Оперативники отправились туда на поиски могилы младенца, но в месте, которое указала женщина, ничего не смогли найти. Вскоре они вернулись в квартиру Марины для обыска.

«Труп ребенка, завёрнутый в постельное белье, был обнаружен на балконе квартиры. 33-летняя мать погибшего пояснила, что в ночь с 3 на 4 февраля 2023 года её новорожденная дочь перестала дышать и умерла. После чего мать хранила тело ребёнка на балконе. Во время беременности ни на какой-либо учет в медицинские учреждения она не вставала, факты рождения и смерти ребёнка нигде не регистрировала. Объяснить свой поступок гражданка не может», — рассказал собеседник агентства.

Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти. Сейчас по этому факту проводит проверку Следственный комитет по Омской области.