В Омске на балконе квартиры обнаружили тело младенца
Омск, 22 марта 2023, 13:56 — REGNUM Житель Омска заявил в полицию на гражданскую жену, которая не давала ему видеться с общим ребёнком. Во время обыска квартиры женщины оказалось, что ребенок мёртв уже полтора месяца. Оперативники нашли труп младенца на балконе. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
21 марта в полицию обратился 35-летний житель Омска Олег (имя изменено), мужчина был обеспокоен судьбой своего ребёнка, с которым ему не давала видеться бывшая сожительница Марина (имя изменено). Заявитель рассказал оперативникам, что женщина сообщила ему о своей беременности летом 2022 года. С тех пор пара ждала появления на свет совместного ребёнка, но незадолго до родов сожители разругались. И мужчина даже не узнал о том, что в декабре Марина родила дочь. Несколько месяцев женщина не шла на контакт и даже не позволяла мужчине увидеть ребёнка. И в конце марта Олег решил обратиться за помощью в полицию.
К Марине домой отправили участкового для обычного опроса. Но новорождённого ребёнка у неё не оказалось, дома была только 2-летняя дочь от первого брака. Женщина подтвердила полицейским, что действительно забеременела летом от Олега, а в начале декабря в домашних условиях родила девочку. По словам женщины, с ребёнком всё было хорошо, но в возрасте 2 месяцев младенец внезапно скончался. Марина объяснила полиции, что после этого она сама похоронила ребёнка на ближайшем кладбище. Оперативники отправились туда на поиски могилы младенца, но в месте, которое указала женщина, ничего не смогли найти. Вскоре они вернулись в квартиру Марины для обыска.
«Труп ребенка, завёрнутый в постельное белье, был обнаружен на балконе квартиры. 33-летняя мать погибшего пояснила, что в ночь с 3 на 4 февраля 2023 года её новорожденная дочь перестала дышать и умерла. После чего мать хранила тело ребёнка на балконе. Во время беременности ни на какой-либо учет в медицинские учреждения она не вставала, факты рождения и смерти ребёнка нигде не регистрировала. Объяснить свой поступок гражданка не может», — рассказал собеседник агентства.
Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти. Сейчас по этому факту проводит проверку Следственный комитет по Омской области.