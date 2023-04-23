Вашингтон, 23 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Страховки лишилась индийская танкерная компания Gatik Ship Management, перевозившая российскую нефть, сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Это произошло после того, как перевозчик нарушил ценовой потолок, установленный G7 для российской нефти. Gatik лишилась так называемого страхового покрытия и возмещения убытков, которые могут возникнуть при разливе нефти.

О том, что Gatik намеревалась перевозить нефть, приобретённую по ценам выше потолка, узнал страховщик The American Club (Клуб страховщиков). По мнению автора статьи, США таким образом попытались нанести удар по российскому «теневому» флоту России.

Страны G7, ЕС и Австралии с 5 декабря установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле действие этого ограничения решено продлить.

На фоне роста цен на нефть в Индии в середине апреля заявили, что планируют рассмотреть возможность закупки нефти у РФ выше установленного G7 уровня. После этого американский регулятор объявил, что обнаружил возможный обход установленного потолка цен.