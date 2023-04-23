Вашингтон, 23 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что передал $100 млн в помощь Украине. Об этом он написал 23 апреля в своём микроблоге.

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Илон Маск

Ранее писатель Стивен Кинг предложил Маску пожертвовать в пользу Украины его «голубой чек» — плату за верификацию аккаунта. По словам Кинга, это всего $8, поэтому Маск «мог бы добавить немного больше».

«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал?» — ответил Кингу Илон Маск.

Он добавил, что соцсеть Twitter отказалась от денег министерства обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Twitter стала удалять синие галочки с верифицированных аккаунтов, владельцы которых не оплатили подписку Twitter Blue. Без галочек остались фотомодель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, папа Римский Франциск и другие знаменитости. Стивен Кинг в ноябре 2022 года резко раскритиковал решение Маска ввести плату за верификацию аккаунтов.