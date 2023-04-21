Twitter начал удалять галочки у пользователей, которые не приобрели платную подписку

Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Социальная сеть Twitter изменила условия получения синей галочки верификации, подтверждающей подлинность аккаунта. Теперь для её получения необходимо ежемесячно платить восемь долларов за подписку Twitter Blue.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Синей галочки, к примеру, лишились Леонардо Ди Каприо (19,4 млн подписчиков), Том Круз (6,9 млн подписчиков), Билл Гейтс (62,4 млн подписчиков), Дональд Трамп, папа римский Франциск и многие другие. При этом у аккаунтов правительства России, Шотландии и Уэльса в Twitter сохранилась серая галочка, подтверждающая статус учётной записи.

Также писатель-фантаст Стивен Кинг и американский баскетболист Леброн Джеймс сообщили, что не платили за Twitter Blue, но их профили в Tiwtter до сих пор имеют синюю галочку.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск за сутки потерял почти 13 млрд долларов из-за падения акций компании Tesla и неудачного запуска экспериментальной ракеты SpaceX Starship.