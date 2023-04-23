Екатеринбург, 23 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом», нанеся тем самым команде из Екатеринбурга пятое поражение подряд. Основное время встречи, проходившей на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счётом 1:3.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игрок ФК «Ростов» Николай Комличенко

Забитыми мячами отметились 27-летний форвард сборной России Николай Комличенко (19', 20') и Максим Осипенко (90' пенальти). Единственный гол «Урала» на 80-й минуте забил хорватский полузащитник Даниэль Мишкич.

Жёлтые карточки получили Андрей Егорычев, Хорен Байрамян, Андрей Лангович, Даниэль Мишкич, Максим Осипенко и Мингиян Бевеев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Бегич, Кулаков (Гогличидзе, 78'), Бевеев, Филипенко (Эммерсон, 23'), Егорычев (Юшин, 62'), Сиссе, Ранджелович (Железнов, 62'), Мишкич, Влут (Подберёзкин, 78'), Бикфалви.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Лангович, Мелехин, Оспипенко, Глебов, Миронов (Уткин, 90'), Щетинин (Селява, 81'), Байрамян (Терентьев, 90'), Тугарев (Комаров, 80'), Комличенко (Голенков, 65').

«Ростов», одержав 14-ю победу в сезоне и набрав 49 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 25 очками остался на 12-й строчке. В последний раз екатеринбургская команда набирала очки 11 марта по итогам встречи с московским «Торпедо» (0:1).

Накануне «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 победил московское «Динамо». Победу «сине-бело-голубым» принесли голы, забитые бразильским нападающим Малкомом (45+3', 68') и российским полузащитником Андреем Мостовым (87').