Российские войска уничтожили пять украинских ДРГ в Харьковской и Запорожской областях

Мелитополь, , 13:32 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие сутки успешно пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и одной в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 23 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Российские солдаты © Алексей Майшев/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Берестовое, Тимковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп [Вооружённых сил Украины]», — уточнил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что ещё одну украинскую ДРГ уничтожили в районе населённого пункта Малиновка Запорожской области.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что в результате пресечения действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп возле населённых пунктов Молчаново и Крахмальное Харьковской области противник понёс потери в живой силе и технике. Также российской авиации удалось сорвать две попытки ротации ВСУ на данном участке фронта.