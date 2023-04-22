Балицкий: украинские террористы взорвали локомотивное депо в Мелитополе

Мелитополь, , 20:51 — REGNUM В Мелитополе взорвали локомотивное депо. В организации взрыва врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинских диверсантов. Об этом он сообщил 22 апреля в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — написал руководитель региона.

Воронка от взрыва на территории Мелитопольского локомотивного депо, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ (с) РИА Новости

Как отметил Балицкий, ранее, 2 апреля, по локомотивному депо в Мелитополе уже наносились удары. Тогда также были зафиксированы попадания по многоэтажному жилому дому, госпитализированы шестеро пострадавших.

По словам врио губернатора Запорожья, преступления киевского режима против мирного населения продолжают фиксировать ежедневно в течение последнего месяца. Он привёл в пример, в частности, удары, нанесённые 7 апреля по зданию спортшколы, Дому малютки, Дому культуры и поликлинике. В результате артиллерийского обстрела села Семёновка Пологовского района 12апреля множественные осколочные ранения получили два местных жителя — 18-летний парень и 58-летний мужчина.

Балицкий подчеркнул, что украинские военные ведут прицельные удары по гражданской инфраструктуре, от которых «получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане».

Как сообщало ИА REGNUM, в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении 70 дронов, выпущенных военными ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). А накануне он сообщил о попытке применить украинскими военными неустановленного химического оружия на запорожском направлении.